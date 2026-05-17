На Чукотке более 2,2 тыс. человек смогут пройти скрининг на гепатит C

Обследование могут пройти граждане в возрасте 25 лет и старше. Скрининг проводится один раз в 10 лет. Анализ предусматривает определение суммарных антител к вирусу гепатита C в крови. Исследования будут организованы в поликлиниках по месту жительства и с привлечением мобильных медицинских бригад.