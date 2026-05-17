На Чукотке более 2,2 тыс. человек смогут пройти скрининг на гепатит C

Бесплатное обследование проведут людям старше 25 лет.

Специалисты проведут скрининг на антитела к вирусу гепатиту C для более 2,2 тыс. жителей Чукотского автономного округа. Подобная работа отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте экономики и инвестиций региона.

Обследование могут пройти граждане в возрасте 25 лет и старше. Скрининг проводится один раз в 10 лет. Анализ предусматривает определение суммарных антител к вирусу гепатита C в крови. Исследования будут организованы в поликлиниках по месту жительства и с привлечением мобильных медицинских бригад.

«Скрининг — ключевой элемент стратегии борьбы с гепатитом C. На Крайнем Севере особенно важно обеспечить доступность диагностики для всех жителей, включая отдаленные поселки», — отметили в департаменте здравоохранения Чукотки.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.