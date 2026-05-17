Учащиеся агротехкласса в КБР успешно инкубировали куриные яйца

Школьники осознали эффективность научных методов и выразили интерес к дальнейшим исследованиям в области сельского хозяйства.

Ученики агротехкласса, созданного в средней школе № 1 в селе Куба на территории Кабардино-Балкарской Республики (КБР) при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», получили первые результаты инкубации куриных яиц, сообщили в пресс-службе администрации Баксанского района.

«Запуск инкубатора позволил нам перевести обучение в практическую плоскость. Рождение первого птенца доказало школьникам эффективность научных методов и вызвало огромный интерес к дальнейшим исследованиям в области сельского хозяйства», — отметила директор школы Марина Казанова.

Агротехкласс работает в образовательном учреждении с сентября прошлого года. В нем учащиеся 7-х и 9-х классов углубленно изучают биологию, химию, физику, математику. Кабинеты, предназначенные для агротехклассов, оснащены всем необходимым современным оборудованием.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

