За восемь лет по Крымскому мосту проехало 33 млн автомобилей

С 2018 года по Крымскому мосту проехало в общей сложности 33 млн автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.
Движение по мосту запустили мая 2018 года. Заместитель председателя федерального правительства Марат Хуснуллин назвал объект настоящим символом воссоединения Крыма с Россией. Вице-премьер добавил, что мост органично связал полуостров с материком. Кроме того, появление транспортного перехода дало мощный импульс развитию туризма, экономики и логистики Крыма.
«Это уникальный проект, реализованный нашими строителями на самом высоком технологическом уровне», — сказал Хуснуллин.
По словам зампреда российского правительства, за восемь лет Крымский мост стал привычным маршрутом для миллионов людей.
«С момента открытия по нему проехало 33 млн транспортных средств, а среднесуточная интенсивность сегодня превышает 11 тысяч автомобилей», — сказал Хуснуллин.