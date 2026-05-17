За восемь лет по Крымскому мосту проехало 33 млн автомобилей

Движение по мосту запустили мая 2018 года. Заместитель председателя федерального правительства Марат Хуснуллин назвал объект настоящим символом воссоединения Крыма с Россией. Вице-премьер добавил, что мост органично связал полуостров с материком. Кроме того, появление транспортного перехода дало мощный импульс развитию туризма, экономики и логистики Крыма.