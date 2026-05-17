В Новосибирской области открыли десятый региональный сосудистый центр

Новый региональный сосудистый центр (РСЦ) открыли в городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 2 в Новосибирске. Лечебное учреждение было создано в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации главы и правительства региона.
РСЦ объединяет три отделения больницы. На базе центра оборудовали рентген-операционную и все необходимые помещения: пультовую, санпропускник, кабинеты хирургов, сестринскую, комнаты стерилизации и хранения инструментов. Уточним, что в новом РСЦ также есть ангиограф. Этот высокотехнологичный аппарат позволяет врачам в реальном времени обследовать полости сердца и просвет сосудов пациента. Данный прибор полезен как при диагностике заболеваний, так и во время малоинвазивных хирургических вмешательств.
Теперь на территории Новосибирской области функционируют 10 региональных сосудистых центров и 10 первичных сосудистых отделений. Круглосуточный режим работы нового центра позволил в марте спасти около 200 пациентов с острым коронарным синдромом.
«Уже три первичных сосудистых отделения, расположенные в Новосибирске, мы реорганизовали в региональные сосудистые центры, подняв уровень оказания медицинской помощи пациентам с сосудистыми катастрофами. Новое высокотехнологичное оборудование расширяет возможности медицинского учреждения и позволяет врачам быстрее начинать лечение, пациента не надо везти в другую больницу», — отметил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.