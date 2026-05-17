Ростовская область признана самым чистым регионом

По итогам всероссийской акции «Мы за чистоту», организованной движением «Экосистема», Ростовская область возглавила рейтинг регионов России.
В рамках экологической кампании, проходившей с 18 апреля по 3 мая, в Ростовской области было проведено 750 субботников, в которых приняли участие свыше 62 тыс. человек. Эти показатели стали лучшими по стране.
Второе место досталось Челябинской области: там на 512 площадках в уборке территорий участвовали 57 тыс. человек. Третью строчку заняла Оренбургская область с 585 локациями и 29 тыс. участников.
Четвёртое место занял Алтайский край, а пятое — Московская область, где состоялось более 400 субботников.
Всего в рамках акции по всей России прошло свыше 13 тыс. мероприятий по уборке территорий, к инициативе присоединились около миллиона человек.