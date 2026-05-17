Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовская область признана самым чистым регионом

Итоги экологической кампании подвели организаторы движения «Экосистема».

По итогам всероссийской акции «Мы за чистоту», организованной движением «Экосистема», Ростовская область возглавила рейтинг регионов России.

В рамках экологической кампании, проходившей с 18 апреля по 3 мая, в Ростовской области было проведено 750 субботников, в которых приняли участие свыше 62 тыс. человек. Эти показатели стали лучшими по стране.

Второе место досталось Челябинской области: там на 512 площадках в уборке территорий участвовали 57 тыс. человек. Третью строчку заняла Оренбургская область с 585 локациями и 29 тыс. участников.

Четвёртое место занял Алтайский край, а пятое — Московская область, где состоялось более 400 субботников.

Всего в рамках акции по всей России прошло свыше 13 тыс. мероприятий по уборке территорий, к инициативе присоединились около миллиона человек.