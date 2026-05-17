Два авиарейса до Москвы отменили 17 мая в Нижнем Новгороде

17 мая отменили два авиарейса по маршруту Нижний Новгород — Москва, следует из данных онлайн‑табло аэропорта им. В. П. Чкалова.
Оба рейса выполняла авиакомпания «Россия»:
первый рейс — вылет из Нижнего Новгорода в 09:40, прибытие в Шереметьево в 11:00;
второй рейс — вылет из Нижнего Новгорода в 14:30, прибытие в Москву в 15:50.
Предполагаемая причина отмены — временные ограничения, ранее введённые в аэропорту Шереметьево. На текущий момент эти ограничения сняты.
Аэропорты Домодедово и Внуково продолжают работу: рейсы принимаются и отправляются по согласованию с соответствующими органами.