В Сунже Республики Ингушетии начали благоустраивать улицу Осканова

Благоустройство улицы Осканова стартовало при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Сунже Республики Ингушетии, сообщили в администрации городского округа.
Подрядчик уже приступил к подготовительному этапу работ. Специалисты демонтируют старое асфальтовое покрытие, выравнивают основание проезжей части с использованием гравийной смеси. Также им предстоит наладить систему современного уличного освещения, обустроить бордюрный камень, комплексно обновить дорожную инфраструктуру. Все работы должны быть завершены до конца июня.
Особое внимание уделено сохранению растущих вдоль улицы деревьев. Специалисты проводят санитарную обрезку зеленых насаждений для обеспечения безопасности людей и создания комфортной городской среды.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.