В Сочи после комплексной реставрации открыли мемориальный дом Островского

Как рассказали в пресс-службе администрации курорта, дом советского писателя является объектом культурного наследия федерального значения и входит в состав Литературно-мемориального музея Николая Островского. Здание было построено в 1936 году по проекту архитектора Якова Кравчука в уникальном для Сочи стиле ар-деко.
Примечательно, что его реставрация стала первой комплексной за более чем 40 лет — в стенах не проводили капитальный ремонт с 1980 года. Специалисты укрепили фундамент, полностью заменили коммуникации, включая системы отопления и вентиляции, необходимые для сохранности экспонатов. Также были восстановлены родные двери, окна и напольный паркет в доме.
«Мемориальный комплекс Николая Островского — одна из главных визитных карточек Сочи, — подчеркнула на торжественной церемонии открытия начальник управления культуры администрации Сочи Марианна Устинова. — Ровно 90 лет назад писатель вселился в этот дом, построенный специально для него, а через год после его смерти здесь открылся знаменитый на весь мир музей. Роман “Как закалялась сталь”, переведенный на десятки языков, стал самым издаваемым художественным произведением в СССР. При проведении реставрационных работ главной задачей было сохранить уникальность и мемориальность дома — и это удалось: экспозиция восстановлена именно так, как это было в 1937 году при открытии музея.
В залах представили постоянные экспозиции «Литературный Сочи» и «Сочи — моя вторая Родина», посвященные Николаю Островскому. В литературной части музея развернули временные выставки из фондов: «Серебряный век», «Редкая книга», «Этот День Победы…».
Кстати
Всего в рамках «Ночи музеев» в Сочи прошло более 60 мероприятий. Впервые к всероссийской акции присоединился бальнеологический курорт «Мацеста» с экскурсией «Путь воды», квестом «Тропой открывателей», лекторием «Архитектурная история Мацесты» и чайной дегустацией с травами Кавказа.