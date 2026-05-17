Белорусов предупредили о хищных мухах, которых нельзя трогать руками

Биолог предупредила дачников, каких мух не надо прогонять с растений.

Источник: кадр видео канала Procvetok

Белорусский биолог Юлия Кондратенок предупредила садоводов и огородников, каких мух не следует прогонять с растений, сообщается на канале Procvetok.

«Это хищная муха ктырь. Охотится на других насекомых, в том числе вредных, а растениям никоим образом не вредит», — предупредила биолог.

Она рассказала, что ктыри — естественные регуляторы численности вредителей в саду и огороде. Они снижают популяцию тли, листоедов, пилильщиков, плодожорок.

И хорошо еще то, что для человека такие мухи безвредны. И все-таки голыми руками их лучше не трогать. Они могут прокусить кожу в целях самообороны, а укус этот сравним с укусом пчелы или осы.