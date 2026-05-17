В Якутии ветеранам Великой Отечественной войны помогли с ремонтом жилья

Материальную помощь на улучшение жилищных условий с начала 2026 года получили 66 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Якутии. Меры поддержки старшего поколения реализуются по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве труда и социального развития республики.
«Люди старшего возраста не должны просто доживать свой век. Они должны активно жить, радоваться каждому дню, передавать свой опыт младшим поколениям, заниматься любимыми делами», — отметил глава региона Айсен Николаев.
Единовременная материальная помощь ветеранам оказывается в виде денежной выплаты. Ее предельный размер — до 50 тысяч рублей. На сумму средств влияет район Якутии, в котором проживает ветеран.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.