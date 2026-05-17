Концерт «Путь дружбы» стал кульминацией Дней Нижнего Новгорода в Минске

В Минске завершился масштабный фестиваль «Дни Нижнего Новгорода». Его кульминацией стал концерт «Путь дружбы». Об этом сообщается в телеграм-канале «Минск-Новости».
На площадке у Дворца спорта в Минске собрались сотни минчан и гостей города. Хедлайнером вечера стала легендарная группа «Рок-Острова».
«От имени жителей Минска хочу поблагодарить коллег из Нижнего Новгорода за эти насыщенные дни. Уверен, мы продолжим наше сотрудничество», — сказал председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев со сцены.
Фестиваль «Дни Нижнего Новгорода» проходил в Минске с 14 по 16 мая в рамках Международного культурно-просветительского фестиваля «Путь дружбы». Главным художественным акцентом программы стало шоу о Нижнем Новгороде. Как рассказывал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, шоу — живое сценическое повествование о легендах города и героях, его красоте и неповторимой атмосфере.
«Уверен: кто познакомится с нашим городом поближе, обязательно захочет приехать. Мы привезли частичку истории, традиций и души», — отметил Юрий Шалабаев.