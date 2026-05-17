В Алтайском крае организовали роуд-шоу для инвесторов

Роуд-шоу для потенциальных инвесторов прошло на территории Алтая. Мероприятие организовали в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в краевом управлении по развитию туризма и курортной деятельности.
Во время рабочей поездки заинтересованные инвесторы из Москвы и других регионов России изучили приоритетные площадки для реализации туристических проектов на Алтае. Они оценили оздоровительный потенциал курорта Белокуриха. Также инвесторы ознакомились с возможностями создания новых объектов на туристской территории «Белокуриха горная».
«Проведенное роуд-шоу позволит привлечь внебюджетные инвестиции в туристическую инфраструктуру региона, ускорить запуск перспективных проектов и создать дополнительные рабочие места. По итогам мероприятия ожидается заключение предварительных соглашений с потенциальными инвесторами, что даст импульс развитию новых гостиничных комплексов и санаториев», — отметили в краевом управлении по развитию туризма и курортной деятельности.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.