Предпринимательницы из Кузбасса вышли в финал премии «Деловой престиж»

Две предпринимательницы из Кузбасса прошли в финал национальной премии «Деловой престиж», организованной в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Одна из них победила в своей номинации, сообщили в министерстве экономического развития региона.
Всего на конкурс поступило более 4 тысяч заявок со всей страны. Кузбасс в финале премии представляли Евгения Ращук и Елена Рыбакова.
«Когда я узнала, что из более чем 4 тысяч заявок из 89 регионов эксперты выбрали и нашу с командой работу, я испытала настоящую гордость. Гордость не только за себя, но и за наш общий труд, за наш бизнес, за миссию, которой мы служим каждый день», — поделилась эмоциями Елена Рыбакова.
Уточним, что Евгения Ращук не только вошла в число финалистов в номинации «Социальное предпринимательство», но и стала абсолютной победительницей в номинации «Креативные индустрии. Культура и творчество». На суд жюри она представила пространство House of dance и проект по адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья «Дом инклюзивного творчества».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.