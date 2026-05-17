Дождь, град и ветер: синоптики рассказали о погоде на 18 мая

В Атырауской, на юге, юго-западе Западно-Казахстанской, на северо-востоке Мангистауской, на востоке Актюбинской, в центре Костанайской, на севере, юге, в центре Акмолинской, на востоке Северо-Казахстанской, на западе, востоке, юге Павлодарской, на западе, севере Карагандинской, Туркестанской, в центре Кызылординской, на западе Жамбылской, Алматинской, в центре Восточно-Казахстанской области, в области Улытау, на востоке области Абай ожидается высокая пожарная опасность.