В городе Ардоне в Северной Осетии обновят центральную площадь

Подрядчик приступил к благоустройству центральной площади города Ардона в Северной Осетии — Алании. Работы проводятся при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и архитектуры республики.
Специалисты обустроят зоны отдыха, установят фонтан и новое освещение. Также на общественной территории появятся качели и скамейки.
Помимо этого, подрядная организация уделит внимание центральной зоне, где появятся новые лавочки и зеленые насаждения. В то же время запланирована установка открытых веранд и павильонов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.