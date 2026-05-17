Воронежцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности на юге области

Жителей Воронежской области предупреждают о большой вероятности возгорания на юге региона 17 мая. Соответствующее сообщение опубликовали в региональном управлении МЧС.
«С 12:00 17 мая на юге области действует чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Просим население принять во внимание данную информацию, быть внимательными и осторожными! Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнём. Будьте внимательны и осторожны», — написали в ведомстве.
При возникновении опасности — звоните по телефонам «101» или «112».
