Англоязычное название появилось на новой ледовой арене в Нижнем Новгороде

На входных группах ещё не открытой ледовой арены в Нижнем Новгороде разместили её англоязычное название. Об этом сообщили в «Ъ‑Приволжье». Имя объекта выбрали в честь запуска производства автомобилей Volga.
Автомобили Volga собирают на бывшей производственной площадке Volkswagen. В основе новых российских машин — платформы китайского автопроизводителя.
Возведение объекта на Стрелке началось в 2022 году. Изначально запуск арены планировали на прошлый год, но сроки были перенесены. Нижегородская «Volga Арена» сможет одновременно вместить 13 команд.
Напомним, что ранее нижегородцы раскритиковали название Ледового дворца в соцсетях.