Учащимся Ульяновского медицинского колледжа рассказали о медстраховании

Обучающее занятие по вопросам медицинского страхования провели для учащихся Ульяновского медицинского колледжа. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Перед студентами выступила представитель страховой компании «СОГАЗ-Мед», которая подробно рассказала, что представляет собой полис обязательного медицинского страхования и как его оформить. Специалист также пояснила учащимся, в чем разница между системами обязательного и дополнительного медицинского страхования, в каких случаях медицинская помощь оказывается бесплатно и по каким причинам в оказании бесплатной медпомощи могут отказать.
«Для будущих медицинских работников знания о системе медицинского страхования имеют особое значение, поскольку напрямую связаны с их будущей профессиональной деятельностью. Эти знания позволяют понимать организационную структуру. Будущий медработник должен четко представлять, как устроена система оказания медицинской помощи в стране, как распределяются потоки финансирования между государственными и частными учреждениями», — подчеркнули в Министерстве здравоохранения Ульяновской области.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.