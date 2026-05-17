Учащимся Ульяновского медицинского колледжа рассказали о медстраховании

Перед студентами выступила представитель страховой компании «СОГАЗ-Мед», которая подробно рассказала, что представляет собой полис обязательного медицинского страхования и как его оформить. Специалист также пояснила учащимся, в чем разница между системами обязательного и дополнительного медицинского страхования, в каких случаях медицинская помощь оказывается бесплатно и по каким причинам в оказании бесплатной медпомощи могут отказать.