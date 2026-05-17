В Беларуси назвали новый участок, на котором контролируют среднюю скорость

Новый участок, на котором контролируют среднюю скорость, появился на белорусской дороге, пишет издание «На страже».
С 15 мая участок контроля средней скорости движения появился в Слонимском районе Гродненской области на автодороге Р-99 Барановичи — Волковыск — Пограничный — Гродно. Отмечается, что его протяженность — 9 км: с 43 по 52 км дороги.
«Система контролирует скоростные ограничения: для легковых автомобилей, мотоциклов и автобусов — 90 км/ч, для грузового транспорта — 70 км/ч», — говорится в сообщении.
Кстати, за пять лет на этом участке в ДТП погибли два человека и трое получили травмы. А еще высока вероятность выхода на проезжую часть диких животных.