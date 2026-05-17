Ремонтные работы стартовали на дороге Чебоксары — Сурское в Чувашии

Реконструкция трассы Чебоксары — Сурское стартовала на территории Чувашии. Работы проводятся при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Порецкого муниципального округа.
Специалисты приступили к ремонту участка от границы муниципалитета до моста через реку Сура. Они уже начали фрезеровать верхний слой асфальтобетонного покрытия, чтобы потом уложить новый асфальт.
«Ремонт этого направления имеет большое значение для жителей округа и всех, кто пользуется трассой. Будьте внимательны при проезде участка ремонта, соблюдайте временные знаки и скоростной режим», — отметили в администрации Порецкого муниципального округа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.