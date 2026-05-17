Семьи с детьми могут принять участие в экскурсиях по Автозаводскому району

Проект «Семейные прогулки “Автозавод: от прошлого к настоящему” посвящен 95-летию района и предназначен для популяризации культурно-познавательного досуга.
Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Социальная реабилитация» в партнерстве с Централизованной библиотечной системой Автозаводского района разработали программу для нижегородских семей с детьми. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Участников ждёт необычное путешествие: привычные улицы Автозаводского района превратятся в площадку для открытий. Прогулка с родными станет настоящим исследованием, где каждая деталь — ключ к истории места, а собранные впечатления можно сохранить в цифровом формате.
Программа сочетает проверенные форматы досуга с современными технологиями, которые особенно привлекают молодое поколение. Уже в начале мая семьи смогут принять участие в пешем краеведческом квесте — интерактивные задания помогут обнаружить скрытые уголки района, которые обычно остаются незамеченными.
Присоединиться к «Семейным прогулкам» может каждая нижегородская семья с детьми — для этого нужно заполнить заявку на участие в проекте. Записаться на бесплатные мероприятия можно по ссылке: forms.yandex.ru/cloud/69a578bd5056908587abb3a8.
Дополнительная информация — по телефону: +7 (831) 282 55 38.
Возрастное ограничение: 0+.