В Дербентском районе Дагестана 98 пожилым жителям помогли пройти медосмотры

Мобильная бригада в Дербентском районе Дагестана с начала 2026 года помогла 98 пожилым жителям муниципалитета пройти профилактические медосмотры. Выезды были организованы в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в администрации главы республики.
Специалисты мобильной бригады социальных служб оказывают помощь пожилым людям, особенно в сельской местности. Их основная задача — обеспечить доступ к социально-медицинским услугам для жителей отдаленных районов со слаборазвитой инфраструктурой.
В частности, такую помощь получили четверо жителей села Нюгди — их привезли в районную поликлинику, где пенсионеры прошли осмотр терапевта и узких специалистов без очередей. После процедур мобильная бригада помогла пациентам вернуться домой.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.