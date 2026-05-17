Семьи с детьми в Красноярском крае смогут вернуть часть НДФЛ

С 1 июня 2026 года работающие родители в Красноярском крае смогут подать заявление на новую ежегодную выплату для семей с двумя и более детьми. Вернуть можно 7% от уплаченного в 2025 году НДФЛ. Право на льготу имеет каждый из родителей, опекунов или усыновителей, если в семье двое и более детей до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении). При этом семьи должны соответствовать следующим условиям: родители и дети — граждане РФ, проживающие в стране; родители должны быть официально трудоустроенными с уплатой НДФЛ за 2025 год; среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимума (в Красноярском крае — от 27 793,50 в зависимости от территории проживания); имущество семьи соответствует установленному перечню; никто не имеет долгов по алиментам. Чтобы получить выплату, нужно подать заявление с 1 июня по 1 октября 2026 года через портал «Госуслуги», клиентские службы СФР или МФЦ. Выплата назначается раз в год, сумма индивидуальна и зависит от уплаченных налогов. Добавим, в расчет дохода входят зарплата, пенсии, пособия, доходы от вкладов, продажи имущества и алименты.