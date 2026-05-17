В Красноярском крае появится новый туристический кластер

Единый туристический кластер будет создан между национальным парком «Красноярские Столбы» и зоопарком «Роев ручей» с помощью субсидии по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
Проект «Заповедье» включает три функциональные зоны: экодеревню «Брусника», зону у пруда и «Тропу знаний». Экодеревня должна стать центром этнокультурного просвещения и семейного отдыха. Там появятся стилизованные хозяйственные постройки, кузница, центральная площадь для проведения мероприятий, а также контактная мини-ферма с оленями, козами и лошадьми. Пешеходный маршрут «Тропа знаний» свяжет зону у пруда с Лалетинской дорогой.
«Уникальная особенность данного проекта заключается в том, что, приезжая в “Заповедье”, красноярцы смогут посетить парк флоры и фауны “Роев ручей”, а также прогуляться по национальному парку “Столбы” и полюбоваться красотами нашей сибирской природы. Сформированное единое рекреационное пространство позволит обеспечить комплексный отдых горожан и гостей Красноярска, где каждый найдет себе занятие по душе», — отметил заместитель руководителя департамента социального развития администрации Красноярска Андрей Сигида.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.