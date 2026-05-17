На Елагином острове стартовал фестиваль тюльпанов: тысячи цветов и сотни горожан

С 16 по 24 мая на Елагином острове в Петербурге проходит XIV Фестиваль тюльпанов. В этом году высажено свыше 226 тысяч луковиц — это рекордное количество за всю историю мероприятия. На месте событий побывал журналист «МК в Питере» Камилла Латыпова.

В первый день ажиотаж был традиционно высоким. Людей было действительно очень много, но сильной давки не случилось. Однако полноценно насладиться красотой цветов почти невозможно — каждый стремится сделать эффектный кадр или попасть в объектив на фоне клумб. Некоторые горожане терпеливо ждали очереди на желаемые локации.

Сами тюльпаны выглядят свежо и ухоженно. Правда, в одном месте цветы оказались помятыми — создаётся впечатление, что их специально кто-то придавил. Для посетителей также подготовили насыщенную программу: концерты, выставки и мастер-классы.

Весна в Петербурге продолжает радовать яркими красками, даже несмотря на толпы желающих запечатлеть эту красоту.