На Елагином острове стартовал фестиваль тюльпанов: тысячи цветов и сотни горожан

В первый день ажиотаж был традиционно высоким. Людей было действительно очень много, но сильной давки не случилось. Однако полноценно насладиться красотой цветов почти невозможно — каждый стремится сделать эффектный кадр или попасть в объектив на фоне клумб. Некоторые горожане терпеливо ждали очереди на желаемые локации.
Сами тюльпаны выглядят свежо и ухоженно. Правда, в одном месте цветы оказались помятыми — создаётся впечатление, что их специально кто-то придавил. Для посетителей также подготовили насыщенную программу: концерты, выставки и мастер-классы.
Весна в Петербурге продолжает радовать яркими красками, даже несмотря на толпы желающих запечатлеть эту красоту.