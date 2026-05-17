Спортивно-досуговый центр в хабаровском парке ДОФ должны сдать в августе

Ход работ на объекте проинспектировал мэр города Сергей Кравчук.

С объездом по строящимся объектам побывал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. В ходе рабочей поездки он посетил парк Дома офицеров флота в Краснофлотском районе краевой столицы. В парке уже давно ведётся строительство спортивно-досугового центра. Сейчас стройка объекта вышла на финишную прямую, ход работ находится на контроле администрации города, сообщает hab.aif.ru.

Комплекс в парке ДОФ — объект проблемный. Подрядчик уже не раз срывал сроки работ: то не хватало рабочей силы, то были проблемы с финансированием. Сейчас вопросы устранены: строительство идёт.

«Завершаем работы в цокольном этаже. Готовы направляющие под потолок, сам потолок заказан, будет в течение двух недель В кратчайшие сроки установим двери», — сообщил производитель работ Олег Симонов.

«Нужно плотно взаимодействовать со службой заказчика. Очень важно наладить организацию труда. В конце концов, нам нужен конечный результат, чтобы все работы были выполнены в срок», — подчеркнул мэр Сергей Кравчук.

У стройки есть все шансы закончиться в ближайшее время. Работы по фасаду и кровле почти заершены. Продолжается благоустройство. Градоначальник не видит особых проблем с объектом и выражает уверенность, что подрядчик справится в срок.

«Срок сдачи спортивно-досугового центра — 1 августа. К 1 июня должны быть завершены все строительно-монтажные работы. Подрядчик нарастил количество рабочей силы на объекте, исправил имеющиеся замечания, и сегодня мы видим, что процесс пошёл. Уверен, что они справятся к назначенному сроку — условия контракта нужно соблюдать», — отметил Сергей Кравчук.

В спортивном комплексе будут оборудованы тренажёрный зал, большой универсальный спортзал для командных игр, раздевалки, душевые, медицинский кабинет, буфет и пункт проката сезонного инвентаря (лыжи, ролики, велосипеды).