В Калининградской области выбрали пять семей, которые представят регион на всероссийском конкурсе «Семья года»

В Калининграде 15 мая прошло торжественное награждение супружеских пар с детьми, приуроченное к Международному дню семьи. Почётные дипломы региональной премии «Признательность» получили 25 семей из разных муниципалитетов области.
Пять семей стали победителями областного этапа всероссийского конкурса «Семья года». Они представят Калининградскую область на федеральном уровне.
Номинация «Семья защитника Отечества».
Победили Ахмедхан и Екатерина Кичиакаевы. Пара вырастила сына, сейчас воспитывает ещё двоих детей. Глава семьи с 2022 года участвует в специальной военной операции, имеет награды. Екатерина — волонтёр, помогает собирать и отправлять гуманитарные грузы в зону СВО.
Номинация «Семья — хранитель традиций».
Победили Максим и Елена Глинские. Супруги воспитывают четверых сыновей и дочь. Елена работает врачом ультразвуковой диагностики в Городской детской поликлинике, Максим — заведующий операционным блоком Центральной городской клинической больницы.
Номинация «Золотая семья».
Отмечены Сергей и Светлана Курлейко. Они в браке 37 лет, вырастили 16 детей. Две дочери и сын последовали их примеру и создали многодетные семьи. У Сергея и Светланы уже 12 внуков.
Номинация «Многодетная семья».
Победили Василий и Лидия Потаповы. Они воспитывают десятерых сыновей и дочь. Старшему ребёнку 16 лет, младшему — один год.
Номинация «Сельская семья».
Лидеры — Сергей и Валентина Некрасовы. В браке 43 года, вырастили пятерых детей. Сергей работает машинистом насосной станции, Валентина — домохозяйка, раньше была ветеринарным врачом в совхозе.
Эти пять семей представят регион на всероссийском конкурсе «Семья года». Ежегодно в нём участвуют более 4 тысяч семей со всей страны. В прошлом году супруги Олег и Галина Филатовы из Озёрского округа победили в федеральном этапе в номинации «Золотая семья».