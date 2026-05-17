В Кировской области отремонтируют участок трассы Белая Холуница — Кирс

Ремонтные работы при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» стартовали на участке автодороги Белая Холуница — Кирс в Кировской области, сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
Подрядчик уже приступил к фрезерованию старого асфальтового покрытия. Общая протяженность обновляемого участка составляет 3,75 км. Во время ремонта специалисты уложат выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, укрепят обочины щебнем и нанесут разметку. Завершение всех работ запланировано до конца августа.
«Важно подчеркнуть системный характер ремонта: в прошлом году на этой же трассе было отремонтировано порядка 26 километров, что позволяет поэтапно повышать качество всей транспортной артерии, а не ограничиваться локальными участками», — прокомментировал и. о. министра транспорта Кировской области Артем Драчков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.