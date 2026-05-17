В Петербурге благоустроят территорию у станции метро «Старая Деревня»

В Санкт-Петербурге территорию возле станции метро «Старая Деревня» ожидает масштабное благоустройство. Об этом написал в соцсетях губернатор Александр Беглов.
Он отметил, что пешеходная зона преобразится к сентябрю. Здесь обустроят пешеходные дорожки с урнами и скамейками, велопарковки. А также высадят многолетние цветы, сирень и клёны.
Кроме того, обновление ожидает и наружное освещение. Вместо старых светильников поставят современные осветительные комплексы.
Отметим, сейчас в Петербурге ведётся активное летнее благоустройство. В частности, как пишет Spbvedomosti.ru, на Большом проспекте Васильевского острова меняют асфальтобетонное покрытие, а ещё в нескольких местах — электрические кабеля. На всём отведённом под ремонт участке разрешённая скорость не более 40 километров в час.