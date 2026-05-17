В Ростовской области 17 мая объявили угрозу беспилотной опасности. Оповещение поступило жителям от РСЧС.
В уведомлениях людей просят покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не приближаться к окнам.
В ночь на 17 мая и утром Ростовская область подверглась воздушной атаке. Силы ПВО сбили вражеские дроны в Таганроге, Азовском, Неклиновском, Чертковском и Верхнедонском районах. В Азове взрывная волна повредила остекление в здании филиала ДГТУ. В селе Натальевка Неклиновского района обломки дронов упали на крышу одного из строений в детском оздоровительном комплексе «Спутник».
Информация о погибших и пострадавших не поступала, будет уточняться.
