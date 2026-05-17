Энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей в Азове 17 мая

В воскресенье, 17 мая, энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей Азова. Об этом рассказали в филиале «Россети Юг» — «Ростовэнерго». Уточняется, что причиной отключения стало внешнее воздействие на сети.
— Специалисты сразу приступили к восстановительным работам. Уже через 40 минут большую часть абонентов запитали по резервной схеме, — прокомментировали в ресурсоснабжающей организации.
Сейчас энергетики продолжают подключать оставшихся потребителей. Подача электричества восстанавливается поэтапно. Работы будут идти до полного завершения.
— На вопросы потребителей ответят по телефону горячей линии — 8−800−220−02−20 или по короткому номеру 220 для набора с мобильных устройств, — добавили в компании.
