Более 42% подростков Беларуси пострадали от избытка времени, проводимого в сети

О зависимости белорусских подростков от интернета рассказала замдиректора РНПЦ психического здоровья Марина Скугаревская, пишет БелТА.
Особенностям цифрового поведения подростков было посвящено исследование. 65% опрошенных отметили, что заходят в интернет более 10 раз в сутки. 37% проводят в выходные дни в сети более 6 часов,
В основном дети заходят в сеть для общения (88,3%), затем идет учеба и повседневные задачи (по 63%). Марина Скугаревская обратила внимание на то, что 30% подростков столкнулись с онлайн-мошенничеством и другими рисками интернет-пространства, а 42,6% страдают от дефицита сна.