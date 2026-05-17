В Самарской области нашли клещей с энцефалитом и боррелиозом

Рекомендуют избегать высокой травы и кустов, регулярно осматривать одежду и тело, а после прогулки тщательно проверять детей. Одежду ребенка старше трех лет можно обработать специальными средствами, но делать это должны только взрослые. Если клещ присосался, нужно сразу обратиться в поликлинику или травмпункт. После удаления врач даст направление на бесплатное исследование клеща в Центре гигиены и эпидемиологии Самарской области.