На повороте к Острогожску Воронежской области отключат светофоры 18 мая

В понедельник, 18 мая, на федеральной трассе Р-298 «Курск — Воронеж» с 9:00 до 17:00 не будут работать светофоры. Об этом сообщили в министерстве дорожной деятельности Воронежской области.
Отключения связаны с плановыми техническими работами. Это затронет участок дороги при повороте на Острогожск (с 204-го по 209-й километр, в районе села Девица).
Водителей просят быть внимательными и осторожными. Сообщить о проблемах или уточнить дорожную обстановку можно круглосуточно по телефону: 8 (4862) 75−07−69.