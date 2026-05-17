В Красноярске на острове Татышев высадили яблони на Аллее памяти

Губернатор Михаил Котюков принял участие в высадке деревьев на Аллее памяти в Татышев-парке вместе с участниками программы «Сибирский характер». В пресс-службе краевого правительства рассказали, что увековечить память о красноярцах — бойцах специальной военной операции — участники программы предложили главе региона на общегородском субботнике в апреле.

Аллея была заложена в 1995 году в память о военнослужащих, погибших при исполнении долга. Сейчас её протяженность — около 220 метров, здесь 69 деревьев и 52 памятные таблички с именами погибших. Высадка 22 саженцев сибирской яблони — первый шаг к обновлению аллеи.

Проект благоустройства разработали студенты Института архитектуры и дизайна СФУ. Они предложили превратить мемориал в современное общественное пространство, где память соседствует с комфортом.

«Нам хотелось, чтобы эта аллея стала полноценным рекреационным пространством, где будет удобно проводить время. Мы хотим привлечь внимание молодежи — для этого нужны комфортные условия. У каждого дерева будет своя табличка, которая понесет свою историю для каждой семьи и каждого героя. В конце аллеи мы спроектировали большую доминанту — место, где можно уединиться, посидеть, отдохнуть и вспомнить», — пояснила студентка 3 курса Института архитектуры и дизайна СФУ Диана Фофонова.

На аллее планируют установить современное освещение, удобные лавочки и обновить покрытие дорожек. Вместо старых табличек установят новые — с историей каждого героя. Сейчас прорабатывается вопрос о создании интерактивной всесезонной локации.

«Для участников “Сибирского характера” это очень личная история: обновленная аллея станет местом памяти о боевых товарищах, будет напоминать красноярцам о силе духа наших земляков и боевом братстве защитников Отечества», — оьметил Михал Котюков.

Напомним, кадровая программа «Сибирский характер» стартовала 23 февраля 2025 года. Она стала дополнением к федеральному проекту «Время героев», задача которого — создать квалифицированный управленческий корпус из числа участников специальной военной операции. После завершения обучения выпускники могут работать в органах власти, муниципальных учреждениях, госкорпорациях, партийных структурах, военно-патриотических организациях.

