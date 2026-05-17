Футболисты нижегородской «Победы» в гостях разгромили «Урал‑2»

Подопечные Олега Макеева забили три безответных мяча.

Нижегородская «Победы» увозит 3 очка из посёлка Сысерть Свердловской области, где сегодня в матче второй лиги первенства России по футболу был повержен дубль «Урала» со счётом 3:0.

Уже к 22-й минуте волжане отправили в ворота «Урала-2» два мяча после красивых многоходовых комбинаций. Отличились Рони Михайловский и Артур Максимчук. Второй тайм проходил уже в спокойном темпе, только на 90-й минуте нижегородцам удалось забить ещё и поставить точку в матче — 3:0. Передачу на пустые ворота замкнул Илья Кожухарь.

В 4-й группе «Победа» сохранила за собой третью строчку, набрав 16 очков в 8 играх.

24 мая наша команда будет принимать самарские «Крылья Советов-2».

