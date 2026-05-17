В Челнах пенсионера с инфарктом дистанционно спасли врачи из других городов

Специалисты БСМП им. Акчурина в Набережных Челнах провели уникальную операцию пациенту в критическом состоянии. 80-летний мужчина поступил в больницу с инфарктом миокарда на фоне острой сердечной недостаточности. Врачи обнаружили сложные кальцинированные поражения артерий. Тогда они приняли решение использовать технологии ротационной атерэктомии, внутрисосудистой визуализации и ЭКМО.
Но главное — операцию провели с применением телепрокторинга. Это когда опытные хирурги из других клиник в режиме реального времени помогают коллегам. В онлайн-режиме казанцев консультировали ведущие специалисты из Новосибирска, Кемерово и Уфы. С помощью камер и спецсвязи федеральные эксперты видели все глазами местных хирургов на каждом этапе.
В итоге пациента сначала подключили к аппарату ЭКМО, затем «пробурили» самые твердые бляшки и установили стент. Шесть врачей из разных городов спасли пенсионера, обменявшись опытом. Операция прошла успешно.