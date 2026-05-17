Пермяки заметили лосёнка на набережной, который не может выйти из воды

Животное не может подняться по бетонным плитам.

Лосёнка, который не может выйти из воды, заметили пермяки на набережной, сообщает 59.RU.

Животное увидели на берегу у Мотовилихинских заводов 16 мая. Лосёнок стоял на одном месте и жевал листья с кустарников. 17 мая пермяки заметили, что зверь не сдвинулся с места. Люди переживают, что лось нуждается в помощи, потому что не может сам подняться по бетонным плитам.

Но, как рассказал порталу заведующий кафедрой зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Михаил Бакланов, помогать животному не нужно: это может привести к травмам. Пермяков просят не подходить к лосёнку и не пытаться его вытащить.

«Лучше не вмешиваться, так как попытка помочь может привести к травмам. Кроме того, лось может добраться до долины какой-нибудь реки и уйти по ней», — объяснил Михаил Бакланов сайту 59.RU.