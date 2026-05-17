Пермяки заметили лосёнка на набережной, который не может выйти из воды

Лосёнка, который не может выйти из воды, заметили пермяки на набережной, сообщает 59.RU.
Животное увидели на берегу у Мотовилихинских заводов 16 мая. Лосёнок стоял на одном месте и жевал листья с кустарников. 17 мая пермяки заметили, что зверь не сдвинулся с места. Люди переживают, что лось нуждается в помощи, потому что не может сам подняться по бетонным плитам.
Но, как рассказал порталу заведующий кафедрой зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Михаил Бакланов, помогать животному не нужно: это может привести к травмам. Пермяков просят не подходить к лосёнку и не пытаться его вытащить.
«Лучше не вмешиваться, так как попытка помочь может привести к травмам. Кроме того, лось может добраться до долины какой-нибудь реки и уйти по ней», — объяснил Михаил Бакланов сайту 59.RU.