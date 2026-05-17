Захарова: под песни «Евровидения» Киев совершил массовый теракт на деньги ЕС

Атака беспилотников на Москву стала самой масштабной за более чем год: только с полуночи силы ПВО сбили 81 дрон, а за сутки — свыше 120, следует из данных мэра Сергея Собянина, подсчитанных ТАСС. Удары затронули и Подмосковье — есть погибшие, раненые и разрушения. В МИД РФ назвали атаку украинских дронов терактом "на деньги еэсовцев". Что известно о последствиях и масштабах атаки — в материале «Газеты.Ru».