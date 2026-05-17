Автомобильные заграждения могут появиться на границе Ростовской области

На федеральной электронной торговой площадке размещён тендер на закупку средств принудительной остановки автотранспорта для пунктов пропуска госграницы в Ростовской области.
Заказчиком выступает ростовский филиал ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы».
В рамках закупки планируется приобрести 90 автозаградителей «Кактус‑400» по цене 67,2 тыс. рублей за единицу (общая сумма составляет 6 млн рублей) и 90 портативных автомобильных заграждений «Лиана‑6000 (60)» по цене свыше 56 тыс. рублей за штуку (общая сумма — 5 млн рублей).
Указанные устройства, известные как «дорожные ежи», предназначены для остановки как легкового, так и грузового автотранспорта.