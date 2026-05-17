Автомобильные заграждения могут появиться на границе Ростовской области

Соответствующий тендер размещен на федеральной электронной торговой площадке.

На федеральной электронной торговой площадке размещён тендер на закупку средств принудительной остановки автотранспорта для пунктов пропуска госграницы в Ростовской области.

Заказчиком выступает ростовский филиал ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы».

В рамках закупки планируется приобрести 90 автозаградителей «Кактус‑400» по цене 67,2 тыс. рублей за единицу (общая сумма составляет 6 млн рублей) и 90 портативных автомобильных заграждений «Лиана‑6000 (60)» по цене свыше 56 тыс. рублей за штуку (общая сумма — 5 млн рублей).

Указанные устройства, известные как «дорожные ежи», предназначены для остановки как легкового, так и грузового автотранспорта.