Краевое УФНС 18 мая завершит реорганизацию территориальных налоговых органов

В Пермском крае 18 мая завершится обновление структура налоговых органов региона. На территории Прикамья продолжат работу Управление Федеральной налоговой службы России и восемь подведомственных инспекций.
Согласно проведенной реорганизации, межрайонные ИФНС № 1 и по № 6 будут реорганизованы в форме присоединения к ИФНС № 11 с зоной обслуживания по Соликамску, Красновишерску, Чердыни, Березникам, Александровску и Кизелу.
В число оставшихся межрайонных инспекций вошли: ИФНС по Свердловскому району Перми; ИФНС № 17 (Единый регистрационный центр); ИФНС № 19 по Индустриальному району Перми и Пермскому округу; ИФНС № 20 (Контрольная работа); ИФНС № 21 (Долговой центр); ИФНС № 23 по Мотовилихинскому и Орджоникидзевский районам Перми, а также в Чайковском, Чернушке, Осе, Барде, Ильинском, Куеде и Елово; ИФНС России № 24 по Ленинскому, Дзержинскому и Кировскому районам Перми.
«Для оперативного решения вопросов налогового администрирования налогоплательщики также могут воспользоваться удобными электронными сервисами ФНС России. Получение государственных услуг ФНС также доступно в офисах МФЦ», — напомнили в краевом ведомстве.