Выксунские школьники заложили питомник сосны и лиственницы

Закладка питомника сосны обыкновенной и лиственницы сибирской с закрытой корневой системой состоялась в Нижегородской области. Об этом в своём макс-канале сообщает региональный минлесхоз.
Питомник заложен на базе Новодмитриевской школы школьным лесничеством «НовоЛЕС». Мероприятие состоялось в рамках проекта «Организация питомнического лесного хозяйства».
В минлесхозе отметили, что инициатива направлена на создание условий для развития питомнического хозяйства, которое смогло бы обеспечить восстановление лесов на территории Выксунского лесничества.