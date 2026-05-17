Красноярцам пообещали пасмурную и прохладную рабочую неделю

Синоптики Гидрометцентра обещают жителям Красноярска пасмурную и прохладную рабочую неделю с дождями и даже мокрым снегом. По данным Гидрометцентра, наступающая пятидневка в Красноярске и центральной группе начнется с очередного небольшого похолодания: в ночь на 18 мая возможен мокрый снег, температура опустится и завтра днем будет держаться около +9 градусов. Самым теплым днем недели станет среда, синоптики обещают температуру около +18. Но затем опять заметно похолодает, и столбик термометра к выходным снова закрепится на отметке +9 градусов. Ночами с четверга на пятницу и с пятницы на субботу снова возможен мокрый снег.