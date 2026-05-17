Зять учительницы Путина поделился эмоциями от личного приезда президента

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Зять первой учительницы президента РФ Владимира Путина Веры Гуревич рассказал, что никто не ожидал личного приезда президента к ним в отель, а по пути в Кремль глава государства вел автомобиль неспешно и без спецсигналов.
Путин пригласил свою первую учительницу посетить парад в честь Дня Победы в Москве, а затем остаться в столице еще на несколько дней. Глава государства лично заехал за ней в понедельник и пригласил на ужин в Кремль.
«Мы ожидали автомобиль, действительно. Нам сказали, что приедет автомобиль за вами, вас заберет. Но абсолютно никто не ожидал, что приедет сам президент», — рассказал Андрей Креер автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.
Он добавил, что Путин ехал по Москве неспешно и без спецсигналов.
«Ничего не перекрывали. Шли люди, смотрели удивленно на наш кортеж, и, наверное, люди чуть позже осознавали, кого они увидели за рулем, потому что Владимир Владимирович сам ехал», — добавил Креер.
По его словам, стекла автомобиля Путина не были тонированными. «Поэтому люди проходили мимо, сначала смотрели, что кортеж, а потом удивлялись, кто едет и за рулем этого автомобиля», — рассказал Креер.