В Красноярском крае ожидается подъем воды в реках

В Красноярском крае сохраняется напряженная паводковая обстановка. По данным МЧС, на реке Сым в поселке Сым уровень воды достиг 1014 см при неблагоприятной отметке 1020 см — ожидается ее превышение.
На Кети в селе Лосиноборское вода поднялась до 865 см при неблагоприятной отметке 885 см, на Бирюсе в селе Почет — до 543 см при опасной отметке 550 см. В обоих случаях прогнозируется дальнейший рост уровня воды.
На Чулыме в поселке Балахта подъем воды продолжится. Сейчас уровень составляет 486 см при опасной отметке 473 см.
На реке Мура в селе Ирба ожидаются колебания уровня воды — там зафиксировано 542 см при опасной отметке 529 см.
На Енисее у села Верещагино и в Красноярске сохраняется превышение неблагоприятных отметок. Выход воды на пойму сохраняется на Чулыме, Кети, Муре, Бирюсе, Касе, Сыме и Подкаменной Тунгуске.
При этом на Карабуле в селе Карабула вода постепенно уходит. Уровень составляет 349 см при опасной отметке 380 см.
Сейчас в крае подтоплены три дачных дома, 156 приусадебных участков и 16 участков дорог. Паводковую ситуацию контролируют краевые власти и МЧС.
