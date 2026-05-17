В Красноярском крае ожидается подъем воды в реках

В Красноярском крае сохраняется напряженная паводковая обстановка. По данным МЧС, на реке Сым в поселке Сым уровень воды достиг 1014 см при неблагоприятной отметке 1020 см — ожидается ее превышение.

На Кети в селе Лосиноборское вода поднялась до 865 см при неблагоприятной отметке 885 см, на Бирюсе в селе Почет — до 543 см при опасной отметке 550 см. В обоих случаях прогнозируется дальнейший рост уровня воды.

На Чулыме в поселке Балахта подъем воды продолжится. Сейчас уровень составляет 486 см при опасной отметке 473 см.

На реке Мура в селе Ирба ожидаются колебания уровня воды — там зафиксировано 542 см при опасной отметке 529 см.

На Енисее у села Верещагино и в Красноярске сохраняется превышение неблагоприятных отметок. Выход воды на пойму сохраняется на Чулыме, Кети, Муре, Бирюсе, Касе, Сыме и Подкаменной Тунгуске.

При этом на Карабуле в селе Карабула вода постепенно уходит. Уровень составляет 349 см при опасной отметке 380 см.

Сейчас в крае подтоплены три дачных дома, 156 приусадебных участков и 16 участков дорог. Паводковую ситуацию контролируют краевые власти и МЧС.

