Более 12 тысяч человек приняли участие в акции «Ночь музеев» в Севастополе

В Севастополе прошла ежегодная Всероссийская акция «Ночь музеев», в ней приняли участие более 12 тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Для посетителей работали площадки Музея обороны Севастополя, “Херсонеса Таврического”, “Нового Херсонеса”, музея Черноморского флота, Народного музея истории развития рыбной промышленности во Дворце культуры рыбаков», — рассказал глава города-героя.
По его словам, посетители бесплатно посмотрели исторические реконструкции. Кроме того, они приняли участие в мастер-классах. Люди также побывали на выставках, спектаклях и интерактивных программах. Севастопольский губернатор рассказал, что многие мероприятия посвятили истории города-героя, а также культурным традициям России.