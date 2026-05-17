Более 1400 жителей Тверской области нашли работу с начала 2026 года

Работу за первые четыре месяца 2026 года при поддержке региональной службы занятости нашли 1433 жителя Тверской области, сообщили в аппарате правительства региона. Активные меры содействия занятости реализуются по национальному проекту «Кадры».
Также к профессиональному обучению приступили 259 человек. В банке вакансий службы — около 16 тысяч предложений. Наиболее востребованы специалисты обрабатывающих производств: инженеры, операторы технологического оборудования, техники по наладке, швеи, сборщики обуви (более 4,8 тысячи мест).
В здравоохранении и соцобслуживании требуется около 2,1 тысячи специалистов: узкие специалисты, врачи общей практики, средний и младший медперсонал, водители скорой, соцработники. В образовании востребованы воспитатели, помощники воспитателей, вожатые, педагоги-психологи, учителя, педагоги дополнительного образования (более 2 тысяч вакансий). В строительстве — около 1,6 тысячи мест (слесари-монтажники, арматурщики, бетонщики, сварщики). Также есть спрос в госуправлении, сельском и лесном хозяйстве, гостиничном деле и общепите.
Отметим, что с начала года 47 человек получили возможность временного трудоустройства на общественные работы. Кроме того, шести гражданам предоставлена финансовая помощь на открытие собственного дела.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.