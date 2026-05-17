Врач Кованова: киви не стоит есть людям с гастритом и аллергическими реакциями

Киви не стоит употреблять людям с гастритом и аллергией, поскольку он может раздражать слизистую Об этом с беседе с aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.
«Киви хорошо влияет на пищеварение благодаря ферменту актинидину и клетчатке, но при гастрите, аллергии или повышенной кислотности может раздражать слизистую», — отметила специалист.
В составе киви достаточно много потенциальных аллергенов — это белки семян, фермент актинидин, бензоаты, салицилаты, аминокислоты и тирамин.
Поэтому фрукт нужно крайне осторожно употреблять людям с заболеваниями почек и мочекаменной болезнью, а также тем, кто страдает болезнями ЖКТ.
Консультация врача необходима и кормящим мамам, чтобы киви не привел к аллергической реакции у младенца.