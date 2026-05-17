Где в Волгограде отключат горячую воду с 18-го мая?

Специалисты «Концессий теплоснабжения» составили график отключения воды.
Не успели жители трёх районов Волгограда порадоваться возвращению холодной воды, как их соседям в ещё четырёх участках города приготовили новое испытание. С 18 мая здесь стартует плановое отключение горячего водоснабжения, которое для некоторых продлится до конца месяца. Списком адресов поделились «Концессии Теплоснабжения»:
Тракторозаводской район с 18 до 20 мая:
ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51.
ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20.
ул. Николая Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44.
ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
ул. Кастерина, 2, 4, 6.
ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9, 11, 13.
наб. Волжской Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39.
ул. Мясникова, 2, 8, 16.
ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30.
Тракторозаводской район с 18 до 28 мая:
ул. Андреева, 13.
ул. Атласова, 16.
ул. Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а.
ул. Салтыкова-Щедрина, 1, 5, 7.
ул. Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
ул. Батова, 1, 3, 5, 9, 10.
ул. Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11.
ул. Быкова, 4а.
ул. Рыкачёва, 6, 14, 16, 22, 24.
ул. Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16.
ул. Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11.
ул. Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11.
пр. им. В. И. Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227.
ул. Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69.
ул. Демьяна Бедного, 2а.
ул. Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19.
ул. 95-й Гвардейской Дивизии, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
ул. Дегтярёва, 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51.
ул. Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32.
ул. Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а.
ул. Жолудева, 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38.
Центральный район — с 18 мая до 21 мая:
ул. Наумова, 14.
ул. Маршала Чуйкова, 37, 51а, 55.
ул. Порт-Саида, 7а.
ул. Комсомольская, 6, 8.
ул. Коммунистическая, 56.
ул. Краснознаменская, 6, 8.
ул. В. И. Ленина, 6, 11.
ул. Пражская, 1.
ул. Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38.
ул. Бакинская, 2, 2а, 13.
ул. Коммунальная, 18.
ул. 7-й Гвардейской, 6, 7, 12а, 17а.
пр. им. В. И. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 59 ₽, 60.
ул. Глазкова, 14б, 15, 22, 23, 27.
ул. Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 18б, 20.
ул. Землянского, 3, 5, 9.
Краснооктябрьский район — с 18 мая до 28 мая:
ул. Ватутина, 8, 10, 12, 14.
ул. Курильская, 5, 7, 9.
ул. Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31.
Кировский район — с 18 мая до 19 мая:
ул. Кирова, 74, 86а.
ул. Тополёвая, 9.