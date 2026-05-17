Нижегородскую детскую поликлинику № 39 признали одной из лучших в России

Детская поликлиника № 39, расположенная в Советском районе Нижнего Новгорода, получила высокую оценку на общероссийском уровне, став лауреатом национального конкурса «Лучшее учреждение здравоохранения России — 2026». Информацию об этом распространило региональное Министерство здравоохранения.
В ведомстве отмечают, что эта награда свидетельствует об отличном качестве детской медицинской помощи и результативности всего коллектива учреждения.
Руководитель поликлиники, Инна Кондратьева, подчеркнула, что премия является заслугой каждого работника, упорно стремящегося к предоставлению юным пациентам услуг высшего качества.
При отборе победителей конкурсная комиссия анализировала ряд критериев, включая качество оказываемых медицинских услуг, профессионализм сотрудников, применение новейших технологий и методик, вклад в развитие отечественной медицины, а также степень удовлетворенности пациентов.
